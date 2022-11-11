Kıraathane söyleşilerinin 41'incisi gerçekleştirildi

Dr. M. Fatih Kanter'in sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Kanter, kimlik ve edebiyat meselesinin insanın dünyaya iniş hikayesiyle başladığını, insanın kendini anlatma arzusunun edebiyatı beraberinde getirdiğini; “Ben kimim?” sorusunun da kimlik inşası için başlangıç teşkil ettiğini söyledi. Edebiyatın insanın kim olduğunu ve kim olmak istediğini anlattığını vurgulayan Kanter, bize, bizi bizimle anlatan niteliğiyle kimlik inşasındaki rolünü belirtti.

Kanter, bizi biz yapan, toplumsal bilinci sağlayan, aidiyet duygusunu sağlayan değerlerin topluluğu millet yapan unsurlar olduğunu belirterek, Edebiyatın, içimizde var olan değerlere dönmemizi sağlayan gücü olduğunu ifade ederek, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Reşat Nuri Güntekin örneklerinden hareketle toplumsal bilinci sağlayan ve aidiyet duygusunu oluşturan eserler ortaya konduğunu söyledi.

Katılımcıların katkılarıyla zenginleşen söyleşi, soru-cevap bölümünün ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım'ın, Kanter'e teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.