Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Özbekistan uyruklu A.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Özbekistan uyruklu A.R.S. sınır hattında yakaladı.
Kilis'in Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyünde konuşulu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı 2'inci Hudut Taburu Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu A.R.S. sınır devriyeleri tarafından yakaladı. DEAŞ üyesi A.R.S.'nin kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Teröristin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi