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Kırsal mahallelere EBA irtibat merkezi açıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kırsal mahallelerde kurulan EBA İrtibat Merkezlerinin açılışına katıldı.


Vali Recep Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile birlikte, Kent merkezinin kırsalında bulunan Nihat Başoğlu Ortaöğretim Okulu, Öncüpınar İlk ve Orta Okulu, Abdurrahman İyigün Okulu, Hacı Mehmet ve Erman Zeytçioğlu Okulu, Süleyman Demirel Okulu ve İmam Hatip Lisesinde öğrenciler için hizmetine sunulan EBA İrtibat Merkezlerinde incelemelerde bulundu. Vali Soytürk, daha sonra EBA İrtibat Merkezlerinin açılışı kurdelesini öğretmenleri yaptırdı.

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