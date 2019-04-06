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"Kişisel Hijyen" ve "Otizm Farkındalık Eğitimi" verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü uzmanlara tarafından Suriyeli kadınlara yönelik olarak, "Kişisel Hijyen" ve "Otizm Farkındalık Eğitimi" konularında iki farklı eğitim düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü uzmanlara tarafından Suriyeli kadınlara yönelik olarak, "Kişisel Hijyen" ve "Otizm Farkındalık Eğitimi" konularında iki farklı eğitim düzenlendi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsünde olan Suriyeli kadınlar, "Kişisel Hijyen" ve "Otizm Farkındalık Eğitimi" konularında iki farklı eğitim düzenlendi. Program esnasında bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik yapıldı. Program verilen ikramlar sonrası etkinlik sona erdi.

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