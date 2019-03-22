KİTAM Sohbetleri “Osmanlı Devleti'nin Modernleşme Serüveni”

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Osmanlı Devleti'nin Modernleşme Serüveni” konulu etkinlik düzenlendi.

Üniversite Kıraathanesi'nde “Osmanlı Devleti'nin Modernleşme Serüveni” konusunu sohbet usulüyle değerlendirmek üzere bir araya gelen katılımcılara hitap eden Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım Tarih Bilimi'nde geçmiş dönemlerin hayal gücü kullanılarak, farazî ve alternatif senaryolar üretmeden incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Yıldırım, Osmanlı Arşivleri'nde çalıştığı süre boyunca elde ettiği bilgilere dayanarak, Osmanlı Devleti'nin 17. ila 20. yüzyıllardaki modernleşme çalışmalarını katılımcılarla aşama aşama paylaştı. Osmanlı yönetimlerinin ülkedeki kötü gidişin sebeplerini tespit edip çareler üretme ve modernleşme noktalarında elinden geleni yaptığını, fakat yaygın kitlelerce talep edilmemeleri ve dahası anlaşılıp desteklenmemeleri sebebiyle ıslahat ve yeniliklerin güçlükle gerçekleştirildiğini dile getiren Doç. Dr. Yıldırım, bu sürecin asıl olarak Meşrutiyet Dönemi kadrolarınca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başarıya ulaştığının altını çizdi.

Dikkatli katılımcıların soru ve fikir paylaşımlarıyla bir süre daha devam eden toplantı sırasında katılımcılara çay ikram edildi.