KİTAM'da “Sevgi Her Engeli Aşar” etkinliği düzenlendi

Kilis'te, özel gereksinimli bireylere farkındalık oluşturmak amacıyla, “Sevgi Her Engeli Aşar, Farklılıkları Kucaklama Etkinliği” düzenlendi.

Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KİTAM) ve Vatan Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürlüğünün ortaklaşa olarak düzenlediği etkinliğe, KİTAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karnas ile Vatan Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Ahmet Eraslan, Müdür Yardımcısı Furkan Ali Sönmez, özel eğitim okul öğretmenleri ve özel çocuklarımız katıldı. Teknik Bilimler MYO El Sanatları Bölümü'nden Öğr. Gör. Eyüp Gülocak ve Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu görsel sanatlar öğretmeni İbrahim Kandemir, özel öğrencilerle birlikte ebru çalışması yaptılar. Programda pasta kesildi, öğrenciler dans gösterileri sergiledi; ritim çubukları ile müzikli ritim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Vatan Özel Eğitim Uygulama Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni ve okulun özel öğrencileri tarafından hazırlanan hediyenin Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Karnas'a takdim edilmesi ile sona erdi