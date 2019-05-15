Kitap kurtları iftarda bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu, Üniversite Uygulama Oteli Restoranı'nda bir iftar programı düzenledi.

İftara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun, Anadolu Mektebi kurucusu ve aynı zamanda 58. ve 59. Hükümetlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Akkurt, Kilis Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Genç, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Bekir Şen, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüküm, Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. M. Fatih Kanter katıldı.

Topluluk üyelerinin bir araya geldiği iftar programında, Kitap Beşiği Topluluğu adına Esma Ersun Şen'in selamlama ve teşekkür konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Emin Akkurt, kitap ve okumanın önemine kısaca değindi.

Rektör Karacoşkun yaptığı konuşmada, üniversite de kitap ve okuma üzerine bir araya gelen öğrenci topluluğuyla beraber iftar yapmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Üniversite oe bu tür öğrenci topluluklarının sayısının artması gerektiğini ifade etti.

Rektör Karacoşkun, bu bağlamda üniversite yönetimi olarak her türlü desteği esirgemeyeceklerini ifade ederek örnek bir topluluk olarak gösterdiği 7 Aralık Üniversitesi Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu'na teşekkür etti.

İftar programının onur konuğu olan Anadolu Mektebi kurucusu ve aynı zamanda 58. ve 59. Hükümetlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Sami Güçlü, "Bugün bu salonda beni duygulandıran ve aynı zamanda gelecek adına umutlandıran bir tablo ile karşı karşıya olmak beni ziyadesiyle mutlu etti" dedi. Güçlü, üniversite öğrencilerinin kitabı hayatlarının merkezine alarak bir yaşam kurmalarının önemine de vurgu yaptı.

7 Aralık Üniversitesi Kitap Beşiği Öğrenci Topluluğu'na ve bu topluluğun faaliyetlerine desteklerinden dolayı Rektör Karacoşkun'a teşekkür eden Sami Güçlü, iftar programının ardından üniversite şeref defterini imzaladı. Prof. Dr. Güçlü, üniversitenin İnciraltı Sosyal Tesisleri'nde bir süre daha öğrenciler ve akademisyenler ile sohbet etti.