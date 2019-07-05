Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kilis İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi tarafından "Kitap Okuma Etkinliği" düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezinde geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli çocuklara ve okul destek projesinde bulunan Türk çocuklara yönelik Söğütlüdere mesire alanında "Kitap Okuma Etkinliği" düzenlendi. Etkinlik esnasında çocuklarla kitap okunduktan sonra çocukların kaba motor becerilerini destekleyecek oyunlar oynandı. Etkinlikte kahvaltı ve dondurma ikram edildi. Çevredeki çöplerin toplanması ile etkinlik son buldu.