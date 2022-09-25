KİTSO seçimleri 15 Ekimde

15 Ekim'de yapılacak 13 meslek gurubunda seçilecek olan 30 kişilik yönetim kurulu daha sonra Başkan ve Meclis Başkanlığına seçecek. KİTSO Başkanlığına mevcut Başkan Hacı Mustafa Celkanlı ile Mahmut Şahin aday oldu.

2 başkan adayı yönetim kurulunu belirleyecek 30 kişilik guruplardan kendi ve yakın çalışma arkadaşlarının çıkması için çalışmalarını sürdürüyor.