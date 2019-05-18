Kızılay Azez'de mobil sağlık Kliniği açtı

Türk Kızılayı tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Türk Kızılayı Dostluk çadır kentinde Suriyeliler için mobil klinik açtı.

Mobil Sağlık Kliniği açılışına Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ile yetkililerin katılımı ile açıldı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı konuşmada, Azez'de Dostluk çadır kentinde mobil sağlık kliniklerini bugün açacaklarını ifade ederek, “Bugün kliniklerimiz faaliyete geçecekler. Bugün Ramazan münasebetiyle yetimlerimizle birlikte iftar açacağız. 1 adet çift taraflı genişletilebilir tır, 3 adet Mobile diş ünitesi ve göz ünitesinden oluşuyor. İhtiyaç duyulan bölgelerde özellikle kamplarda, mobil sağlık hizmeti seyyar sağlık hizmeti vermek, için ne anlamda faaliyeti geçiyorlar. Kıymetli Katarlı kuruluşumuzun destekleriyle faaliyete geçiyorlar. Kliniklerde günlük yaklaşık 500 civarında hasta bakabilecekler. Mobil kilinkilerde genel hizmetler verilecek, her türlü röntgen laboratuvar teknikleri, yapılabilecek, uzman doktorlar çalışacak. Özellikle sağlık hizmetine erişimi sıkıntılı olan bölgelerde sağlık hizmetlerinin birlikte vermiş olacağız. Suriye'de sağlık sisteminin maalesef çöktüğünü söyleyebiliriz. 90 Devlet Hastanesinin 80 tanesi maalesef çalışmıyor. Savaştan önce yaklaşık 31 bin olan Hekim sayısı şu an 5 bine düşmüş durumdadır, Doktorlar, ülkeyi terk etmiş durumda ülkede ilaç sıkıntısı var. Hastanelerin enerji sıkıntısı var. Dolayısıyla Sağlık hizmetleri üretilemiyor” dedi.

Kınık, Savaş nedeniyle iç savaş nedeniyle saldırılar yüzünden çok sayıda yaralı ve Rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalar bulunduğunu ifade ederek, “Özellikle Çocuk hastalar yaşlı hastalar engelliler bakımsız durumdalar Kılızay, Sağlık Bakanlığının işbirliğinde Suriye'nin genelinde yaklaşık 34 tane hastane ve Sağlık Merkezi işletiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde ve onların yönetiminde 6 hastane, 29 Tıp Merkezi faaliyet gösteriyor. Burada yaklaşık 2 bin 152 Kızılay sağlık personeli çalışıyor. Bu sağlık personellerinin den 400 tanesi hekim ve Diş Hekimi yaklaşık 800 tanesi hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşuyor. El Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey Mera gibi yerlerde hastanelerimiz var. Sağlık hizmeti üretilemeyen bölgelerde yaygın faaliyet gösteren 29 sağlık merkezimiz de aralıksız olarak Sağlık Hizmetleri üretmeye devam ediyor. Türkiye olarak özellikle Suriye içerisinde yapılan ameliyatların veya acil cerrahi müdahalelerin yapılabilmesi için sınırlardan Türkiye tarafına yaralı girişi oluyor. Onun dışında da özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın sağlık bakanlığımızın katkılarıyla çok sayıda rehabilitasyon merkezi ve fiziksel mekanlar hem süre içerisinde hem de Türkiye içerisinde oluşturmuş durumdadır ” diye konuştu.

Daha sonra Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ile yetkililer ile birlikte mobil sağlık kliniklerini gezerek, Suriyeli doktorlar ve hastaları ziyaret ettiler. Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindekiler, çadırda yaşayan Suriyelilere, hijyen seti, çocuklara oyuncak ile gıda malzemelere dağıttılar.