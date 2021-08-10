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Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı

Kilis kent merkezi ile köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’Kolombo’ lakaplı M.

Kilis kent merkezi ile köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kolombo' lakaplı M.A. düzenlenen operasyonla jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kilis kent merkezinde ve köylerinde birçok hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kolombo lakaplı M.A isimli şüpheli, metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalandı.


İfadesi alınan M.A., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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