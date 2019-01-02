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Komandolar Suriye sınırına sevk edildi

Türkiye’nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye’ye sınırına sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ile askeri araçlar Suriye'ye sınırına sevk edildi.


Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis'ten geçerek Gaziantep istikametine gitti. Komando birliklerinin Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırında birliklerde konuşlanacağı öğrenildi. Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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