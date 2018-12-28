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Komandolar Suriye'ye hareket etti

Kars’taki Sarıkamış 9.

Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığından yola çıkan komando birliği, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti.


Suriye'de görev yapmak için Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığından yola çıkan komando birliği, hava yolu ile Şanlıurfa'ya, oradan da Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi. Uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birliği, mühimmat ve askeri araçlar ile birlikte Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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