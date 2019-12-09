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Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 8 yaralı

Kilis’te iki komşu aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Kilis'te iki komşu aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Berksözlü Sokak'ta iki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu kavga çıktı. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 31 yaşındaki İsa Çimen ile babası M.Ç. silahla, 7 kişi darp ve sopayla yaralandı. Yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 yaralıdan İsa Çimen yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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