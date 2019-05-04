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Komutanlar yaralı askerleri ziyaret etti

2’nci Ordu Komutan Vekili ve 7’nci Kolordu Komutanı ve Korgeneral Sinan Yayla ile beraberindeki paşalar, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı askerleri ziyaret etti.

2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı ve Korgeneral Sinan Yayla ile beraberindeki paşalar, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı askerleri ziyaret etti.



Öğleden sonra PKK/PYD'li teröristlerin saldırısı ile çatışmalarda yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine getirilen 3 askeri, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı ve Korgeneral Sinan Yayla ile Zeytin Dalı Harekat Bölgesi ile Fırat Kalkanı Bölgesi'nde görev yapan paşalar ile birlikte ziyaret gederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan bilgi alan Korgeneral Yayla'nın yaralı asker ziyareti esnasında hastaneye araç alınmadı.



2 yaralı asker Kilis'e getirildi


Tel Rıfat Bölgesi'nde yaralanan 2 asker ile 1 Özgür Suriye Ordusu askeri akşam saatlerinde ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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