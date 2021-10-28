Kontrolden çıkan otomobil, ağaca ve araca çarptı. 3 yaralı

Kilis'te kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki ağaca ve bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayri Ö. idaresindeki 33 VRR 46 plakalı Renault marka otomobil, Ekrem Çetin Mahallesi'nde çevre yolunda seyir halindeyken kontrolden çıktı. 40 metre takla atarak ilerleyen otomobil, önce yol kenarındaki su kanalına girip ardından yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra aynı istikametten gelerek Harun Reşit Caddesi'nde dönen Mehmet A. yönetimindeki 79 DF 456 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Hayri Ö. ve araçta bulunan Melek Ö. (27) ile Hatice Elanur A. (5) yaralandı. Ambulans ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melek Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.