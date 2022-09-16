Korgeneral Tokel, Vali Soytürk ile bir araya geldi

6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunduktan sonra Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Korgeneral Metin Tokel, Vali Recep Soytürk'ü ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşirken, Korgeneral Tokel'in Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareket bölgesindeki son gelişmeler ile ilgili Vali Soytürk'e bilgi verdiği öğrenildi.