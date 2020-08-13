İhlas Haber Ajansı

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Korona denetimleri sürüyor

Kilis ve ilçelerinde Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.


Kilis il merkezinde Vali Recep Soytürk başkanlığında, ilçelerde ise Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlıklarında oluşturulan İl ve ilçe Salgın Denetim Merkezi yetkilileri tarafından ''Sağlık için hepimiz için'' sloganıyla denetimler sürüyor.


Denetimlerde vatandaşların ve işyerlerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konuları başta olmak üzere Covid-19 ile mücadele tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

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