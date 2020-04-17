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Korona virüs nedeniyle mezarlıklara ziyaretler azaldı

Kilis’te korona virüs nedeniyle aile kabristanlarını ziyaret edenlerin sayısı azaldı.

Kilis'te korona virüs nedeniyle aile kabristanlarını ziyaret edenlerin sayısı azaldı.


Kilis'te özellikle cuma günü asri mezarlıkta aile kabristanlarını ziyaret eden vatandaşların sayısında düşüş yaşandı. 65 yaş üstü ile 20 yaş altı kişilerin korana virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamaması nedeniyle aile kabristanlarını ziyaret edenlerin sayısı azaldı. Aile kabristanını ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua ederken, bazıları ise mezarlıktaki otları temizliyor. Vatandaşlar, korana virüs nedeniyle mezarlık ziyaretine gelenlerin azaldığını, daha önceleri cuma günleri yoğunluk yaşandığını ifade etti.

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