Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetleniyor

Kilis'in Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ın talimatıyla Toplum Sağlığının Korunması ve korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Elbeyli ilçesindeki işletmeler düzenli olarak denetleniyor.

İlçedeki denetimlerde, Hijyen, temizlik ve salgınla mücadele kapsamında satılan ürünlerle ilgili dikkat edilecek, hususlar, görülen eksiklikler konusunda yapmaları ve yapmamaları gereken hususlar aktarılıyor.