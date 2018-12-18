İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köy okullarındaki öğrencilerin saçları ücretsiz kesiliyor

Kilis Barosu sponsorluğunda köy okullarında okuyan öğrencilere Kilis’in seçkin bayan ve bay kuaförlerinden oluşan iki ekibin gönüllü katılımlarıyla öğrencilere saç bakım projesi başlatıldı.

Kilis Barosu sponsorluğunda köy okullarında okuyan öğrencilere Kilis'in seçkin bayan ve bay kuaförlerinden oluşan iki ekibin gönüllü katılımlarıyla öğrencilere saç bakım projesi başlatıldı.


Kilis Baro Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, "Sponsor olduğumuz bu proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek yardımlarıyla , Kilis'te faaliyet gösteren iki ünlü bay ve bayan kuaförü olan Emre YIldırım ve Gökhan Kanat'ın projeye gönüllü katılımları ile Kilis'in köylerindeki ilk ve orta okullarda eğitim gören muhtaç ve istekli öğrencilere bu kuaförlerce ücretsiz saç bakım ve kesimi, fön gibi hizmetlerin verilmesinde Kilis Barosu olarak katkıda bulunacağız. Bu projenin öğrencilerimizin kendilerini derslerine daha çok vermeleri konusunda motivasyon sağlayacağına inanıyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.