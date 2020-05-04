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Köy yollarının genişletme çalışmaları başladı

Kilis’te, İl Özel İdaresi tarafından bazı köylerin yol genişletme çalışmaları başladı.

Kilis'te, İl Özel İdaresi tarafından bazı köylerin yol genişletme çalışmaları başladı.


İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile meclis üyeleri Merkeze bağlı Gençtepe, Karamelik, Büyük konak, Küçük konak, Uzunlu grup köy yolu, yol genişletme ve Kapdeğirmeni yolu stabilize yol çalışmalarını incelemelerde bulundular. Çalışmalar hakkında bilgi alan İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın, yol çalışmalarının hızlandırılması için görevlilere talimat verdi.

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