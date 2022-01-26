İhlas Haber Ajansı

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Köydeki hastayı UMKE ekipleri, kapalı köy yolunu aşarak kurtardı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde bir hastayı UMKE ekipleri, köyden alarak hastaneye sevkini sağladı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir hastayı UMKE ekipleri, köyden alarak hastaneye sevkini sağladı.


Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde Müzeyyen Yolluk (28) baş dönmesi, mide bulantısı nedeniyle 112'yi aradı. 112 Acil ekipleri köy yolunun kapalı olması ve dik yokuşlar nedeniyle köye gidememesi üzerine UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri, karlı köy yollarını aşarak Hasancalı köyüne ulaşarak, Müzeyyen Yolluk'u alarak Kilis Devlet Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.

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