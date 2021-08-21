Köylerde yol çalışmaları devam ediyor

İl Özel İdaresi tarafından Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı köylerde asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor.

Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Genel Meclis üyeleri Hasan Bozkurt ve Cemil Tekbaş, Yol-Şube Müdürü Ayşe Çay, Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıkalecik, Fericek ve Tokaçgemriği köylerinde asfalt çalışmalarını yerinde inledi. İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Belirli bir plan çerçevesinde köylerin yolunun yapıldığını ifade ederek, “Hangi köyümüzün yolunun ne zaman aslfat olacağı belli, bunu muhtarlarımızı da biliyor, vatandaşlarımızda, bir plan çerçevesinde asfalt çalışmaları yapılıyor” dedi.