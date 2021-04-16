Köylerde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı köylerde İl Özel İdaresi tarafından yol yapımı çalışmalarına başlandı.

İl Özel İdaresi tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba -Havuzluçam karayolunun genişletme çalışmalarını başlandı. Kısa sürede genişletilecek yolun asfalt yapılacağı, bu yolun Alsancak Hudut Karakoluna bağlanacağı bildirildi.

Ayrıca Özel İdare tarafından Yenideğirmen köyü ile Kalbursait köyü İkizkaya mezrasında da yol çalışmalarına başlandığı bildirildi.