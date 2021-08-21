Köylere çöp konteyneri dağıtılmaya başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe yoluyla 447 adet çöp konteyneri verildi.

İl Özel İdaresi tarafından Kilis merkeze, Musabeyli, Polateli ile Elbeyli ilçelerine bağlı köylere çöp konteynerleri dağıtılmaya başlandı. Köylerin çöpleri, İl Özel İdaresi tarafından toplandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları, çöp konteynerlerine zarar vermemelerini istediklerini ifade ettiler.