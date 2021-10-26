Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

Kilis’te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı kabloları satarken suçüstü yakalandı.
Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı kabloları satarken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Merkeze bağlı Akpınar mevkiinde elektrik kablolarını çalarak köyleri elektriksiz bırakan Toroslar Elektirik Dağıtım A.Ş.'ye ait 7 elektrik direğinden 70 metre elektrik kablolarını çalarak satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İfadesi alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.