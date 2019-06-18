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Kreş ve Gündüz Bakımevi Öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin düzenlemiş olduğu yıl sonu etkinliği bu yıl da renkli gösterilerle gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin düzenlemiş olduğu yıl sonu etkinliği bu yıl da renkli gösterilerle gerçekleştirildi.


Kreş öğrencilerinin gerçekleştirdiği sahne gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.


Üniversitenin Uygulama Oteli Restoranı'nda gerçekleştirilen etkinliğe izleyici olarak çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Simsar yaptı.


Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören farklı yaş gruplarından öğrencilerin sahne almasıyla program devam etti. Sahne gösterilerinin ardından mezun olan öğrencilere, öğretmenleri tarafından başarı belgeleri verildi.

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