İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kudüs'te şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kilis’te, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu Kudüs’te şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra basın açıklaması yapılarak İsrail’in şiddeti protesto edildi.

Kilis'te, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu Kudüs'te şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra basın açıklaması yapılarak İsrail'in şiddeti protesto edildi.


Tekye Camiinde Cuma namazını müteakip Kilis'teki sivil toplum örgütleri tarafından, İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazının ardından Tekye Cami önünde sivil toplum örgütü üyeleri bir basın açıklaması yaparak, İsrail'i kınadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.