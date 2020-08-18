İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı yapıldı

Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışını yapıldı.


Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban tarafından gerçekleştirildi.


Kilis Belediye Başkanı Bulut ile IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban, yeni hazırlanan projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Projeler hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen bilgi verdi. IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban ve beraberindeki heyet daha sonra Kilis Belediyesine ait Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerini gezerek, Maske üretim ile diğer faaliyetleri yerinde inceledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.