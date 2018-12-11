İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuraklıkla boğuşan Kilis'te yağış vatandaşların yüzünü güldürdü

3 yıldır kuraklıkla mücadele eden Kilis’te son haftalarda etkili olan yağışlı hava vatandaşların yüzünü güldürdü.

3 yıldır kuraklıkla mücadele eden Kilis'te son haftalarda etkili olan yağışlı hava vatandaşların yüzünü güldürdü.


Kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısının yaşandığı, yazın evlere suyun 3 günde bir kere verildiği Kilis'te yağış etkili oluyor. Tarım arazilerinin sulanması konusunda da sorunların yaşandığı kentte yağış vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar bol yağış sayesinde kuraklık sorunun çözüldüğünü, geçen yıl içme suyunda büyük sıkıntı yaşandığını, bu yıl geçen yıla orala 3 misli yağmur yağdığını ifade etti.


Geçen yıl 1 Ekim-11 Aralık tarihleri arasında metrekareye 64.8 kilogram yağmur yağarken, bu yıl ise aynı tarihler arasında metrekareye 188.9 yağış düştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.