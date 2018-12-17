Kur'an Kursu öğreticileri üniversiteliler ile bir araya geldi

Gençlik Koordinatörlüğünde Ayvaz Efendi Kur'an Kursu öğreticileri ve üniversiteli öğrenciler ile bir araya geldi. Toplantıda Fadime Havva Özbay,Ayvaz Efendi Kur'an-ı Kerim kursunda öğleden sonra, mahallenin çocuklarının daha iyi ders çalışmasını,ödevlerini yapmasını ve mahallede okullaşma oranını arttırmak için etüt çalışması yaptıklarını, üniversite öğrencilerinin bu çalışmaya destek vermesini istedi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Manevi Danışmanı Ayşe Özdemir'in rehberliğinde üniversite öğrencilerinin etüt çalışmasına vereceği destek planlandı.

Gençlik Koordinatörü İlknur Türe ise yapılan bu faaliyet hem öğrenciler hem mahalle sakinleri için çok önemli olduğunu, bu çalışmanın devamının bir proje kapsamında sürdürülebileceğini ifade etti.