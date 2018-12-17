İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kur'an Kursu öğreticileri üniversiteliler ile bir araya geldi

Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 7 Aralık Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.


Gençlik Koordinatörlüğünde Ayvaz Efendi Kur'an Kursu öğreticileri ve üniversiteli öğrenciler ile bir araya geldi. Toplantıda Fadime Havva Özbay,Ayvaz Efendi Kur'an-ı Kerim kursunda öğleden sonra, mahallenin çocuklarının daha iyi ders çalışmasını,ödevlerini yapmasını ve mahallede okullaşma oranını arttırmak için etüt çalışması yaptıklarını, üniversite öğrencilerinin bu çalışmaya destek vermesini istedi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Manevi Danışmanı Ayşe Özdemir'in rehberliğinde üniversite öğrencilerinin etüt çalışmasına vereceği destek planlandı.


Gençlik Koordinatörü İlknur Türe ise yapılan bu faaliyet hem öğrenciler hem mahalle sakinleri için çok önemli olduğunu, bu çalışmanın devamının bir proje kapsamında sürdürülebileceğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.