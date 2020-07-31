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Kurban kelleleri 25 TL'den ütülüyor

Kilis’te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi (ateşten ya da yüksek bir ısıdan geçirmek) demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu.

Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi (ateşten ya da yüksek bir ısıdan geçirmek) demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı oldu. Kellenin tanesi 25 TL'den ütülüyor.


Kilis'te kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutuyor. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği işine yarıyor. Hayvan başına 15 TL alan demirci ustaları, hayvan kellelerini ateşte temizliyor.


Kilisli demirci ustalarından Mehmet Macit, Kurban Bayramı'nda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, "Yılda sadece Kurban Bayramı'nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 25 TL karşılığında ütüyoruz. Babadan gelen bir mesleğimiz. Kellelerin boynuzlarını satırla kırıyoruz. Sonra ütmeye başlıyoruz" diye konuştu.

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