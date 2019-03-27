Kütüphaneler haftası kapsamında öğrencilere kitap hediye edildi

Kilis'in Musabeyli Kaymakamlığı ve Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'yı Musabeyli Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri çiçekle karşıladı. Ardından okula geçen Kaymakam Avcı, okul müdüründen kurum ile ilgili ve öğrenci durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Ardından tüm sınıfları tek tek gezen İlçe Kaymakam'ı Ertuğrul Avcı'ya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Çelen eşlik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Avcı, kitap okumanın ve kütüphanelerin önemimden bahsetti. Musabeyli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak yürütmekte oldukları Kütüphane projesine değinen Avcı, tüm okullara kitap alınacağına ve her okulun bir kütüphanesi olacağını sözlerine ekledi. Avcı, Bu kütüphanelerden en çok kitap okuyan öğrenciyi bilgisayar ile ödüllendireceğini öğrencilere söyledi.

Ziyaret edilen son sınıfta Kaymakam Ertuğrul Avcı, il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ, Musabeyli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Çelen ve okul müdürleri öğrencilerle birlikte kitap okudular.