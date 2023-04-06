Kuyuda ölü bulunan 9 yaşındaki Gina son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in boynuna briket bağlanmış halde su kuyusunda ölü bulunması olayı ile ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Kilis Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, iki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmış ve talihsiz kız, iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulunmuştu.

Küçük Gina, gözyaşları ile son yolcuğuna uğurlandı

Kuyuda ölü bulunan 9 yaşındaki Gina Mercimek'in cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemlerinin Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının arından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası küçük kızın tabutu taşındığı esnada yakınları göz yaşı döktü.

2 zanlı gözaltına alındı, dosyaya gizlilik kararı verildi

Öte yandan kan donduran olayla ilgili sürdürülen geniş çaplı soruşturmanın ardından H.B. ve A.A. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken konu ile ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Soruşturma çerçevesinde gizlilik kararı alınmış olup, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve özenle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.