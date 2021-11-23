İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuyumcuya sahte bilezik satan şüpheli yakalandı

Kilis’te kuyumcuya sahte bilezik satan bir kişi yakalandı.

Kilis'te kuyumcuya sahte bilezik satan bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kilis Kuyumcular çarşısında bir kuyumcu esnafına sahte bilezik satılması olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, M.K., başka bir kuyumcuya sahte bilezik satmak isterken yakalandı. M.K'nin aracında yapılan aramada zulalanmış bir şekilde toplam 12 sahte bilezik ele geçirildi. İfadesi alınan M.K. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.