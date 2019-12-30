Kuzey Çevreyolunda çalışmaları hız verildi

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile birlikte yapımı devam eden Kuzey Çevreyolu ile menfez çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bulut, Kilis için Canla Başla çalışmaya tiklerini ifade ederek, “Milletvekilimiz Ahmet Salih Dal ile birlikte Kuzey Çevreyolu menfez çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından hız kesmeden devam ediyor” dedi.