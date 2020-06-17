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LGS sınavı yapılacak okullar dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi tarafından hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavının (LGS) yapılacak okullar dezenfekte edildi.


20 Haziran 2020 tarihinde LGS sınavlarının yapılacağı okullar Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, “Yavrularımız bizim her şeyimiz, sağlıkları da daima önceliğimiz. Yaklaşan LGS sınavı öncesi ilimizdeki tüm okulların bahçe temizliğini ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

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