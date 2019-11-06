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"Liderler Programı" adlı söyleşiyi düzenlendi

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Liderler Programı" adlı söyleyişiye Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Temel katıldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Liderler Programı" adlı söyleyişiye Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Temel katıldı.


Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olan Mehmet Temel, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından "Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu "Liderler Programı" adlı etkinlikte öğrencileri ile bir araya gelerek söyleyişte bulundu.


Programda Temel in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt' da programa eşlik etüti.


Mesleki eğitimin önemi, başarıya götüren etkenler, çalışmanın önemi gibi konulara değinen Temel, kendi yaşamından da kesitler anlatarak tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

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