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Lise öğrencilerine sınavlara hazırlık kitapları dağıtılacak

Türk Kızılay Kilis Şubesi tarafından lise öğrencilerine dağıtılmak üzere okul derslerine destek ve sınavlara hazırlık kitapları Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.


Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, Eğitim öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla lise dönemi okul derslerine destek ve sınavlara hazırlık kitaplarının teslim edildiğini ifade ederek, “Kitapları İl Milli Eğitim Müdürümüz Emin Akkurt'a teslim etik. İlçelerimiz ve il merkezimizdeki liselere dağıtılacak kitaplarımızın evlatlarımızın sınav başarısına katkısı olmasını umut eder bütün çocuklarımıza bu vesile ile başarılar dileriz” dedi.

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