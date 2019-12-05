Kilis'in Musabeyli ilçesinde "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, lise öğrencilerinden 10 kişilik kitap okuma kulübü kurmaları, Türk ve dünya edebiyatından iki kitabı birlikte okumaları istenmişti. Musabeylili öğrencilerden 100'ü, kura ile ücretsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen gençlik kampına gönderildi. Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığının bu projesine destek vermek ve genç öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Musabeyli Milli Eğitim Müdürlüğü Serdar Karadağ'ın öncülüğünde Musabeyli'de okuma kulübü kuruldu.

Öğrenciler Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir araya gelerek Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Hilal Ülker'in koordinatörlüğünde Dünya Klasikleri ve Türk Edebiyatı Klasiklerinden eserler okudular. Yapılan değerlendirmelerde Musabeyli Kulübü öğrencileri gençlik kamplarına davet edildi. Musabeyli'den 10 öğrencinin katıldığı Antalya ve Osmaniye kamplarında öğrenciler gönüllerince eğlendiler.

Kampa katılan öğrenci ve öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Karadağ'a teşekkür ziyaretinde bulunarak kampta yaşadıklarını anlattılar. Öğrencilerle yakından ilgilenen Karadağ kitap okumanın öneminden bahsederek öğrencilere teşekkür etti.