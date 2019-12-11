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“Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım" konulu eğitim

Kilis 112 Ambulans Servisi çalışanlarına yönelik “Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım" konulu eğitim düzenlendi.

Kilis 112 Ambulans Servisi çalışanlarına yönelik “Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım" konulu eğitim düzenlendi.


Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına 112 Ambulans Servisi çalışanların katıldı. Kilis Devlet Hastanesi Psikiyatri uzmanı Dr. Emrah Yıldız maddenin aşırı kullanımı, yoksunluğu gibi durumlarda hastaya yaklaşım ve tedavi yöntemleri konusunda personellerimize bilgi verdi.

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