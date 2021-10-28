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Mahalleleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Kilis’te, elektrik kablolarını çalarak mahalleleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Kilis'te, elektrik kablolarını çalarak mahalleleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Merkez Öncüpınar Mahallesinde elektrik kablolarını çalarak yerleşim birimlerini elektriksiz bırakan 2 zanlıyı yakaladı. 2 farklı noktada 50 metre elektrik kablosu çalan M.H.İ. ile M.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan 2 kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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