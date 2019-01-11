İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahir Eller Projesi başladı

Kilis’te, oto galeri sahiplerine Mahir Eller Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kilis'te, oto galeri sahiplerine Mahir Eller Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.


AB tarafından finanse edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ortaklığında Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nın da işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında açılabilecek olan Mesleki Yeterlilik Sınavları ile bilgilendirme yapıldı.


Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, oto galeri firmalarının sektörel sorunlarını dinleyerek, sorunları rapor haline getirip gerekli kurumlara ileteceğini belirtti.


Celkanlı, Mahir Eller Proje Ofisi, Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, “AB tarafından finanse edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ortaklığında Kilis Ticaret ve Sanayi Odasının da işbirliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında açılabilecek olan mesleki yeterlilik sınavlarından biri de motorlu kara taşıtları alım satım danışmanları sorumluları sınavıdır.Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, galeri, showroom sahipleri, satış müdürleri ve satış personeli için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.