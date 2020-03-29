İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Market ve Pazar yerlerine çocuklar alınmayacak

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verildi.


Vali Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22 sayılı kararıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen korona virüs (covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların Kilis için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.