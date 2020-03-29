Market ve Pazar yerlerine çocuklar alınmayacak

Vali Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22 sayılı kararıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen korona virüs (covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların Kilis için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik olarak, marketlere ve pazar yerlerine çocukların alınmamasına karar verildiği bildirildi.