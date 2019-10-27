Mayınlı alanlar temizlenerek Tıbbi Bitkiler üretimine açılsın

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve bareberindeki heyet Kilis'te meyan kökü işleyen fabrikada incelemelerde bulundu.

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ve bareberindeki heyet Kilis'te üreticiler ile akademisyenlerle bir araya geldi. Daha sonra Aydın ve komisyon üyeleri, Meyan kökü işleyen fabrikada incelemelerde bulundu.

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ile beraberindeki heyeti Kilis'te ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Komisyon başkanımıza önerilerimiz oldu. Mayından temizlenen alanlar Organik Tibbi ve Aromatik Bitkiler üretiminde kullanılmalıdır. Bu durum Fırat Kalkanı Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinin kalkınması için oldukça önemlidir. Bu bölgede üretilecek ürünler Kilis ve çevre illerde katma değeri yüksek ürünlere işlenecek, hem bölge halkı kalkınacak hem de Milli İlaç Sektörüne organik hammadde sağlanacaktır” ifadesini kullandı.