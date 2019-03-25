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Mehmet Akif'in edebi ve dini dünyası

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde Mehmet Akif Ersoy’un edebi ve dini yönlerinin ele alındığı ve sunumların öğrenciler tarafından yapıldığı bir panel düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde Mehmet Akif Ersoy'un edebi ve dini yönlerinin ele alındığı ve sunumların öğrenciler tarafından yapıldığı bir panel düzenlendi.


Öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı panelde, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Muhammet Enes Yaşar'ın yöneticiliğinde, Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencisi Özden Güdül “Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Sanatı”, aynı bölümden Şerife Sunulu “İstiklal Marşı'nın Yazılışı ve Süreci”, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tahir Eşkil “Mehmet Akif'in Dini Dünyası” konu başlıklarıyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

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