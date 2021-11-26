Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili 5 gözaltı

Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale eden Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehit olmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.