Menengiç ağaçları fıstığa aşılanıyor

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyü arazisinde bulunan ormanlık alandaki menengiç ağaçlarını antep fıstığına aşılama çalışmalarını başlandığını ifade etti. Gümüş, “Üç yıl içerisinde 6 bin ağacı aşılamak istiyoruz. Ağaçları aşılama işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Üç yıllık bir çalışma sonucu 6 bin menengiç ağacını fıstığa aşılamış olacağız. Bu ağaçların aşılanma işleminden sonra köyde yaşayan vatandaşlarımız bu ağaçların bakımını yaptıktan sonra meyve verme aşamasında fıstıkları toplayan köylü vatandaşların kilogram başına cüzi bir para alınacak. Ekonomiye ciddi katkısı olacaktır. Hem devletimiz hem de köylü vatandaşlarımız gelir elde edecektir” diye konuştu.