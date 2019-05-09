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Mert Özkan Anaokulu'na çevre beratı ödülü

Kilis Mert Özkan Anaokulu Çevre Beratı ödülü kazandı.


Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Sıfır Atık" temalı Yarışma kapsamında, dereceye giren 40 Kilis'in "Çevre Beratı Takdim Töreni " gerçekleşti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde gerçekleşen programa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un eşleri Rana Selçuk, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Daire Başkanlarının katılımıyla düzenlenen törende alınan Çevre Beratı, Kilis adına alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, makamında ziyaret edilerek İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, Okul Müdürü Ahmet Korkmaz ve İSGB İl Koordinatörü Mehmet Kayadelen tarafından takdim edildi.

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